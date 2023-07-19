Сад-трансформер появится напротив Морского собора в Кронштадте

Сад в голубых тонах появится в Кронштадте в конце июля. Фото: Комитет по благоустройству

В Комитете по благоустройству Петербурга рассказали о создании сада-трансформера напротив Морского собора в Кронштадте. На Якорной площади скоро уберут сцену и начнут создавать зеленый объект. Об этом стало известно в среду, 19 июля.

- Работы по новому оформлению площади намечены на последнюю декаду июля. Планируется расстелить рулонный газон, повторяющий узор плитки. В кашпо специалисты высадят декоративные кустарники, однолетние цветы и травы, на участке разместят скамейки и урны, - сообщили в комитете.

Сад оформят цветами синих и голубых тонов, это подчеркнет морской характер места. Контейнеры с посадками установят так, чтобы их узор напоминал волны. Когда наступит осень, многолетние растения пересадят в грунт на территории Кронштадтского района.