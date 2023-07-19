Петербург покажет трассу ЗСД, стадионы и пышечную на выставке-форуме «Россия» в Москве

Накануне прошло совещание по подготовке к форуму. Фото: Пресс-служба Смольного

Петербург представит свои проекты на выставке-форуме «Россия», которая пройдет в Москве с 4 ноября. Основная идея выставки – демонстрация достижений регионов в различных областях в формате «Было-Стало-Будет». Северная столица покажет «Остров Фортов», преобразование стадионов Газпром-Арена и СКА Арена, а также трассу ЗСД. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Базовым контентом являются национальные проекты. Это федеральные программы, которые выполняются по поручению Президента России. Надо показать, как идёт их реализация в разных сферах и представить Петербург, как важную часть страны, взаимодействующую с регионами через национальные проекты, - отметил губернатор Александр Беглов.

Кроме этого, на форуме представят совместную экспозицию Петербурга с Северо-Западным федеральным округом «Серебряное ожерелье России». В рамках выставки Северная столица вместе с Ленобластью проведут День регионов, в рамках которого запланированы мероприятия: ледовое шоу, хоккейный матч, концерт и световое шоу «Белые ночи».

- Важнейшим днем станет 27 января 2024 года. Состоится акция «900 свечей», символизирующая каждый день жизни блокадного Ленинграда. В концертном зале ВДНХ пройдет концерт «7-я блокадная» симфония Дмитрия Шостаковича. В павильон в этот день будут приглашены блокадники, - добавили в пресс-службе Смольного.