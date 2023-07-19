Двух хулиганов арестовали по делу о жестоком избиении прохожего на Невском проспекте

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге арестовали двух хулиганов, которые избили мужчину на проезжей части на Невском проспекте. Инцидент произошел 14 июля. На прохожего налетели 22-летний и 17-летний парни. На них возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

- Судом удовлетворены ходатайства следствия об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Напомним, двое молодых людей внезапно напали на прохожего. Они много раз ударили мужчину по голове и туловищу. В качестве оружия хулиганы использовали резиновую палку. Причина поступка дебоширов не сообщается.

Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.