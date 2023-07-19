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НовостиОбщество19 июля 2023 17:22

Петербуржец представил президенту проект по искусственному интеллекту

Владимир Путин поддержал инициативу 21-летнего разработчика
Элеонора КУРЮМОВА
Петербуржец представил президенту проект по искусственному интеллекту.

Петербуржец представил президенту проект по искусственному интеллекту.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне на четвертом очном заседании наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей», финалист конкурса платформы петербуржец Егор Сечинский предложил провести Международный хакатон. Инициативу поддережал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Развитие искусственного интеллекта – это технологический прорыв и возможность стать центром передовых разработок. Кроме того, мы сможем привлечь в город высококвалифицированных специалистов, – отметил Александр Беглов.

Напомним, что платформу «Россия – страна возможностей» создали по указу президента пять лет назад. За годы работы организации в проектной деятельности поучаствовали 20 миллионов человек разного возраста – от пяти до 91 года. Заявки подали из всех 89 регионов России и 150 стран мира.

К слову, автором идеи оказался 21-летний разработчик и создатель студии Ninsar.