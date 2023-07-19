Без вести пропавшего 35-летнего петербуржца неделю ищут волонтеры. Фото: «ЛизаАлерт»

В Северной столице волонтеры «ЛизыАлерт» вновь отправились на поиски. В этот раз их задача – найти пропавшего неделю назад местного жителя. Оказалось, что петербуржец ушел из дома 13 июля и не вернулся. И спустя неделю его местоположение остается неизвестным. Об этом сообщили активисты поисково-спасательного отряда в своих социальных сетях.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – отметили волонтеры.

Они также начали активно распространять ориентировки на пропавшего. На них добровольцы указали рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, темные воловсы и карего цвета глаза. Как предполагают родственники, в день исчезновения на мужчине был серый спортивный костюм с капюшоном, а также темные кроссовки. С собой он унес коричневую спортивную сумку. Всю известную информацию можно сообщить на телефон горячей линии 112 или по телефону 8 800 700 54 52.