Две женщины с ребенком и собакой потерялись в лесу Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Название книги «Трое в лодке, не считая собаки» решили проиллюстрировать отправившиеся на прогулку жители Ленобласти. Две женщины ушли на пикник в лес с несовершеннолетним ребенком и собакой. И заблудились. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательного ведомства региона.

– На пульт спасателей сегодня, 19 июля, поступила информация о пропаже семьи, специалисты оперативно выехали на поиски, – уточнили в пресс-службе организации.

Прибывшие на место сотрудники отряда города Шлиссельбург связались в добьровольцами, согласившимися помочь. Неравнодушные местные жители передали точные координаты исчезнувших и спасатели смогли найти пострадавших. После этого их вывели из леса.

Затем от сотрудников службы последовало ежедневное напоминание о базовых правилах поведения на природе: одеваться в яркую одежду, брать с собой заряженный телефон и предупреждать о походе родственников.