1,5 миллиона петербуржцев прошли диспансеризацию с начала 2023 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество петербуржцев, посетивших всех врачей во время плановой диспансеризации в 2023 году, превысило полтора миллиона человек. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы со ссылкой на главу структуры Дмитрия Лисовца.

– Диспансеризация – это история не про посещение поликлиник с жалобами и проблемами. Поэтому скепсис некоторых наших сограждан в отношении этого важного профилактического мероприятия разделить не могу, – отметил председатель.

Он подчеркнул, что, если на диспансеризации «ничего не нашли» – это не равняется впустую потраченному времени. Потому что такие мероприятия необходимы для того, чтобы обнаружить болезнь на ранней стадии, когда еще ничего не беспокоит. В первую очередь речь идет об онкологических и сердечно-сосудистые заболевания, а также диабете.