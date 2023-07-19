Резкие порывы ветра ожидаются в Ленобласти 20 июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневным прогнозом «возникновения и развития ЧС» в Петербурге на день грядущий делится с жителями Ленобласти пресс-служба МЧС России, Так, 20 июля всем домовладельцам области лучше посидеть по возможности. В этих краях ожидаются порывы ветра от семи до 12 метров в секунду.

– При грозе характер стихии будет меняться. Она начнет дуть мощными и резкими порывами, – уточнили в пресс-службе организации.

Общая метеорологическая обстановка вполне привычная: ночью будет держаться переменная облачность, днем – с прояснениями.Пройдут в большинстве районов региона и кратковременные дожди, редко переходящие в грозы. А температура воздуха прогреется до плюс 22 градусов днем. Самый низкий показатель составит плюс 17 отметок на термометре. К слову, атмосферное давление практически не будет меняться в течение суток.