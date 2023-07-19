Три бесплатных концерта проведут в Эрмитаже для петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Музыкальные концерты пройдут в петербургском Эрмитаже. Так, мероприятия запланировали на ежемесячный день бесплатного посещения – каждый третий четверг. Всего организаторы собираются дать три выступления: 20 июля, 17 августа и 21 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея.

– Эрмитаж и центр современных технологий в искусстве «Арт-паркинг» организуют серию бесплатных музыкальных концертов для посетителей музея в Большом дворе Зимнего дворца, – уточнили в пресс-службе учреждения.

К слову, выступления продлятся около 40 минут — до 11 часов утра. Музыка для каждого события будет соответствовать определенной тематике. Первый концертприучрочат к выставке «Цари и рыцари. Роман со Средневековьем». Музыкальный дуэт представит редкие, старинные инструменты, созвучные теме экспозиции и эпохе Ренессанса: флейту, цистру, лютню и мандолину.