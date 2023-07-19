Избившего сотрудника СИЗО заключенного приговорили к 2,8 года колонии в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ранее судимого жителя Петербурга вновь приговорили к отбыванию срока в местах не столь отдаленных. Следователи собрали доказательства его вины в дезорганизация деятельности СИЗО и избиении сотрудника изолятора. Из-за этого мужчина проведет в колонии строгого режима еще два года и восемь месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Северной столицы.

– Суд установил, что в декабре прошлого года местный житель, осужденный за кражу и мошенничество, находился в камере СИЗО Петербурга и Ленобласти, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Заключенный отказался от ежедневной прогулки. Поэтому сотрудники учреждения повели его в другую часть здания для фиксации отказа. По дороге туда фигурант начал агрессивно себя вести и материться. Когда этого мужчине показалось мало, он напал на сотрудника СИЗО и ударил его по груди.