Видео жесткого задержания водителя на Петергофском шоссе в Петербурге сняли очевидцы

Видео жесткого задержания водителя на Петергофском сняли очевидцы. Фото: скриншот видео

Скандальное видео задержания водителя иномарки появилось в Сети. На камеры очевидцев попали действия инспектора ДПС, остановившего «Рендж Ровер» на Петергофском шоссе в Петербурге. Причина оказалась пустяковой – проверка документов, но по каким-то причинам правоохранитель начал насильно вытаскивать автолюбителя из машины. Ролик появился в телеграм-канале «Мегаполис».

– Происшествие случилось около четырех часов дня, 18 июля. Пострадавший водитель внедорожника ехал в ресторан, чтобы заранее оплатить праздничный ужин в честь его дня рождения, – рассказали авторы канала.

На записи видно, что после долгого разговора на повышенных тонах инспектор грубой силой решил вытащить именинника. После этого он надел на него наручники и посадил в патрульный транспорт. Одновременно с этим он достать пистолет, предположительно, чтобы выглядеть более убедительно в глазах юноши. На записи слышны крики очевидцев и плач спутницы задержанного.