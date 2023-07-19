10 целевых мест в Военно-медицинской академии Петербурга выделили для Южной Осетии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия выделила десять целевых мест на обучение в петербургской военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова. Получат их абитуриенты из Южной Осетии. Об этом сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Босикова.

– Некоторое время назад Министерство обороны Южной Осетии заявило, что набор абитуриентов в Военно-медицинскую академию не ведется на 2023-2024 годы. Объяснили это отсутствием лимитов, – рассказала пресс-секретарь.

Она также отметила, что на прошлой неделе президент Южной Осетии провел встречу с родителями абитуриентов. Алан Гаглоев пообещал решить проблему. Поэтому глава государства поговорил с представителями академии, а республика получила лимиты.

Кстати, Россия предоставляет для абитуриентов Южной Осетии десятки целевых мест для поступления в различные вузы страны ежегодно.