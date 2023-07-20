Ремонт Университетской набережной в Петербурге завершат в октябре 2023 года. Фото: Мостотрест Петербурга

В Петербурге ремонтируют участок Университетской набережной в Василеостровском районе. Сейчас специалисты работают на фрагменте дороги, где находятся самый большой грузовой спуск на Неве и сфинксы возле Академии художеств. Об этом пишет «Вечерний Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского «Мостотреста».

– На Университетской набережной и Румянцевском спуске реставрируют и восстанавливают утраты элементов из гранита и диабаза. Кроме того, специалисты планируют переоборудовать металлические конструкции, – уточнили в пресс-службе городского предприятия.

В реставрационную программу вошло и восстановление карнизных плит стенки нижнего яруса, а также исторического откоса вдоль стенки верхнего яруса. Кроме того. рабочие собираются усилить и заново вымостить диабазовую мостовую.

К июлю 2023 года специалисты отремонтировали тротуарные плиты и отреставрировали граниты набережной на 80 процентов.