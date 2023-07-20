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НовостиОбщество20 июля 2023 4:49

Памятник графу Уварову установят в Петербурге в сентябре 2023 года

Скульптура появится у здания Двенадцати коллегий
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Осенью у здания Двенадцати коллегий в Петербурге установят памятник графу Уварову. Фото: пресс-служба КГА

Осенью у здания Двенадцати коллегий в Петербурге установят памятник графу Уварову. Фото: пресс-служба КГА

Памятник министру народного просвещения, президенту Академии наук графу Сергею Уварову планируют установить в Петербурге в сентябре 2023 года. Скульптура появится у здания Двенадцати коллегий и встанет на место фигуры «Крылатого гения». Установку памятника приурочат к Году педагога и наставника. Об этом рассказали на Градостроительном совете Петербурга.

Высота памятника составит более пяти метров. Его собираются отлить из бронзы, а по бокам постамента разместить барельефы. Сам граф Уваров будет изображен сидящим в кресле.

- Фигура сама по себе стандартная, но требующая некой динамики. Ее мы придадим за счет плаща, в который одет наш герой. Граф Уваров сидит в кресле, опираясь на этажерку с книгами. Сам Уваров интересовался археологией и античной философией. Мы хотели бы отразить этот момент в нашем памятнике, – рассказал скульптор Салават Щербаков.

Эскиз памятника графу Уварову. Фото: пресс-служба КГА

Эскиз памятника графу Уварову. Фото: пресс-служба КГА