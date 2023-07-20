Температура ниже нормы и дожди ожидаются в Петербурге 20 июля

Синоптик пообещал Петербургу кратковременные дожди и температуру ниже нормы 20 июля. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Петербурге остается прохладной. Так, 20 июля в Северной столице ожидается от +19 до +21 градусов, что, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, ниже нормы. Также пройдут кратковременные дожди, возможно даже с грозами. Таким прогнозом синоптик поделился в своем Telegram-канале.

- Сегодня в Северной столице синоптическую ситуацию сформирует западная периферия циклона с центром над Архангельской областью. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, а на востоке области возможны грозы, - уточнил Михаил Леус.

Ветер подует с запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду, с порывами. Атмосферное давление изменится не сильно и составит 750 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В пятницу, 21 июля, ждать изменения погоды также не стоит. По-прежнему будет облачно, а температура сохранится в пределах +20 градусов.