Движение по закрытому в начале июля участку КАД в Петербурге открыли на четыре дня раньше

Движение по закрытому в начале июля участку КАД открыли досрочно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге возобновили движение на участке внутреннего кольца КАД между вантовым мостом и развязкой с Таллинским шоссе. Две полосы на 22 километрах трассы перекрыли 2 июля, чтобы убрать колейность. Работы планировали завершить 23 июля, но специалистам удалось это сделать раньше. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- По состоянию на 22:00 19 июля работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части на участке внутреннего кольца КАД, с 57 по 79 километр, выполняемые с перекрытием третьей и четвертой полос движения, завершены досрочно. Все временные технические средства организации дорожного движения демонтированы, - рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дорожники работали круглосуточно, в две смены. Все запланированные работы выполнили. Поэтому автомобилистам вновь доступны все четыре полосы.