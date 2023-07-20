В парковочных разрешениях Петербурга начали указывать все зоны района

В Петербурге в парковочных разрешениях стали указывать все зоны района. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жителям Северной столицы станет удобнее парковать автомобили. Теперь в парковочных разрешениях начали указывать все зоны района, а не только одну. Так, для Центрального района это зоны с 7801 по 7806, в Петроградском – с 7813 по 7818, а в Адмиралтейском – с 7807 по 7812. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

- Жителям, у кого уведомления с одной парковочной зоной, переоформлять разрешения не требуется. Эта норма теперь носит бессрочный характер, - указали в комитете.

Отмечается, что норма закреплена в постановлении городского правительства от 29 июня 2023 года № 673, а также в распоряжении комитета по транспорту от 17 июля 2023 года № 290-р.

В ведомстве напомнили, что автомобилисты, имеющие парковочное разрешение, имеют право на льготное размещение машины в зоне платной парковки на всей территории района, где они проживают.