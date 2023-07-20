Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы после падения с пятого этажа в Ленобласти

Двухлетний мальчик выжил после падения с 15-метровой высоты в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в доме в деревне Большие Поля в Ленобласти. Ребенок остался без присмотра на 15 минут. За это время он открыл окно и упал на землю, пролетев 15 метров. Малыш, к счастью, остался жив, но получил тяжелые травмы. Сейчас он находится в реанимации. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Малыша госпитализировали с кататравмой, сотрясением мозга, переломом левой голени со смещением, ушибами грудной клетки, ушибом шейного отдела позвоночника, тупой травмой живота, в тяжелом состоянии, - уточнил источник.

Как рассказала мама мальчика, она отлучилась буквально на 15 минут. Ребенок в это время был на кухне, а окно находилось на микропроветривании. Когда она вернулась, то окно уже было открыто полностью, а ее сын лежал на траве у дома.

По данным издания, семья неполная и состоит на учете в службе по делам несовершеннолетних.