14-летняя девочка отравилась неизвестным веществом на даче у дедушки в Ленобласти

14-летняя школьница из Петербурга попала в реанимацию с тяжелым отравлением неизвестным веществом. Фото: Олег ЗОЛОТО

14-летняя школьница из Петербурга гостила на даче у дедушки в СНТ «Сайменские дачи» под Выборгом. Но вечером 19 июля подростку стало плохо. Дедушка нашел ее уже без сознания и вызвал скорую помощь. Медики увезли ее в больницу в тяжелом состоянии из-за сильного отравления. Чем именно школьница отравилась неизвестно. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 19 июля в 22:40 девочку увезли в районную больницу с дачного участка в Выборгском районе. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии с токсическим действием неуточненного вещества. Врачи решили поместить пациентку в реанимацию, - уточняет источник.

Отмечается, что девочку не замечали за употреблением алкоголя, наркотиков или психотропных веществ. Семья полная и не состоит на учете. Обстоятельства случившегося продолжают выяснять.