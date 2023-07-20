49-летний мужчина напоил и изнасиловал 15-летнего подростка в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Охранника овощебазы в Петербурге 19 июля задержали за мужеложество с подростком. Как выяснили следователи, 49-летний житель поселка Пригородный Гатчинского района 27 июня привел домой 15-летнего подростка и напоил его алкоголем. А когда мальчик опьянел, то изнасиловал его. Мужчина уже дал признательные показания. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Кроме того, при обыске дома, а также гаража на улице Восстания в Кронштадте полицейские нашли порошок белого цвета и целый арсенал оружия и патронов. Все предметы изъяли и направили на экспертизу.

- В числе изъятого ручной пулемет Калашникова, автомат Калашникова, пистолет «Люгер Парабеллум», винтовка Мосина, пулемет МГ-43, специальная снайперская винтовка «Винторез», пистолет-пулемет Шпагина, пистолет-пулемет Судаева, карабин Бенелли «Арго», самозарядное ружье «Стоджер», винтовка Токарева, стволы, затворные рамы и патроны различного калибра в количестве 440 единиц, - уточнил источник.

По данным издания, насильник уже нарушал закон. Так, весной 2022 года его поймали на проникновении в дом и повреждении чужого имущества. Однако тогда дело прекратил мировой судья.