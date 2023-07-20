Турчак: Все положения народной программы «Единой России» будут выполнены

Фото предоставлено пресс-службой ЕР.

Как сообщает сайт ER.ru, на программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева федеральные министры обсудили финансирование народной программы «Единой России» в федеральном бюджете.

Как подчеркнул Председатель партии, в проекте бюджета на 2024-2026 годы необходимо предусмотреть финансирование всех положений народной программы. Первоочередная задача - это обеспечение безопасности и обороноспособности государства, потребностей СВО - на это должны быть направлены все усилия.

- Главный финансовый документ страны создается в сложной обстановке. Задачи развития экономики и социальной стабильности никто не отменял. Мы противостоим крайне серьезным вызовам и угрозам. Неукоснительный приоритет для партии - интересы граждан, - сказал Дмитрий Медведев.

Необходимо учитывать нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса и потребности Вооруженных Сил, отметил Председатель партии. В том числе - вопросы кадрового обеспечения. Они принимают активное участие в работе по привлечению специалистов на оборонные предприятия.

- Оборонные предприятия получили большие заказы. И далеко не всегда у них есть необходимые кадры для того, чтобы эти заказы выполнять, - пояснил Дмитрий Медведев.

Председатель партии призвал уделить особое внимание в федеральном бюджете финансированию социально значимых проектов в новых регионах.

- Они такую помощь в буквальном смысле выстрадали. И должны получить ее как можно быстрее, - подчеркнул он.

В свою очередь секретарь Генсовета партии Андрей Турчак подчеркнул, что ни СВО, ни внешнее давление не являются для «Единой России» причиной отложить реализацию народной программы.

- Все ее положения, все то, что мы обещали избирателям - будет заложено в бюджет на следующий год. Об этом договорились с членами Правительства и руководством Минфина. Это значит, что мы продолжим капитально ремонтировать действующие и строить новые школы, детские сады, больницы и ФАПы, дороги и коммунальную инфраструктуру. Будем подключать дома по социальной догазификации, заниматься благоустройством дворов и парков. Приводить к российским стандартам жизнь в новых регионах, - пояснил он.

Андрей Турчак также добавил, что фронт будет финансироваться в полном объеме.

- Безусловным приоритетом остаются социальные обязательства перед людьми. Они будут исполнены. Все цели, которые мы перед собой ставим, реальны. И мы их достигнем, - резюмировал он.

Фото предоставлено пресс-службой ЕР.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, выполнение социальных обязательств - приоритет бюджетной политики. Федеральный бюджет 2024-2026 предусматривает финансирование оборонно-промышленного комплекса и социальных программ. Помимо строительства новых социально-значимых объектов, закладывают средства на ежемесячные пособия для детей, повышение МРОТ, программу горячего питания школьников 1-4 классов, выплаты за классное руководство.

- Мы продолжим не только программы капремонта и строительства новых школ, колледжей, общежитий для студентов, но и модернизации первичного звена здравоохранения, медицинской реабилитации, лекарственного обеспечения. Также предусмотрено финансирование на развитие комфортной городской среды, новые спортивные площадки, строительство объектов транспортной инфраструктуры, - подчеркнул министр финансов.

Проект федерального бюджета перед голосованием во фракции и Госдуме рассмотрят на программной комиссии, а в кабинете министров обсудят народную программу и дополнения к ней для эффективной реализации на территории новых регионов.

Руководитель фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник прокомментировал реализацию народной программы партии в Санкт-Петербурге и отметил, что все социально значимые стройки находятся в зоне особого внимания депутатов «Единой России».

- В этом году в рамках городской адресно-инвестиционной программы и за счет средств инвесторов планируется ввести в эксплуатацию 76 социальных объектов. В том числе 37 детских садов на 5,5 тысяч мест и 17 общеобразовательных школ почти на 14,5 тысячи мест. Эти объекты ждут люди, и мы пристально следим за такими стройками. Например, под особым вниманием капремонт 425-й школы в Кронштадте. После двухгодичного ремонта обновленное здание должно принять учеников 1 сентября, - подчеркнул Павел Крупник.

Напомним, народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения. Их реализация запланирована с 2021 по 2025 год. Участие в формировании документа приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. 13 июня 2023 года «Единая Россия» внесла более 70 изменений в народную программу. Они дополняют все разделы документа и предусматривают появление двух новых - «Развитие новых регионов» и «Развитие туризма».

Подготовила: Дарья ШАРОВА.