Пассажирка отсудила 200 тысяч рублей с водителя за ДТП под Петербургом

Пассажирка отсудила у водителя 200 тысяч рублей за полученные травмы в ДТП под Петербургом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пассажирка «Фольксвагена Кадди» отсудила 200 тысяч рублей с женщины-водителя за ДТП, в котором она получила серьезные травмы. Авария произошла еще в феврале 2021 года под Петербургом. Тогда автомобилистка превысила скорость и врезалась сначала в ограждение, а потом в фонарный столб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В результате ДТП пассажирке были причинены телесные повреждения, которые были расценены как вред здоровью средней тяжести. В связи с полученными травмами женщина испытала моральные и нравственные страдания, - указали в пресс-службе.

Пострадавшая обращалась за помощью к водителю, но та оплатила лишь 5,4 тысячи из 320 тысяч рублей, потребовавшихся на восстановление здоровья. В частности, пассажирка провела три недели в стационаре, перенесла две операции и долго потом находилась на амбулаторном лечении.

Сама нарушительница признала вину в ДТП, но заявила, что женщина получила серьезные травмы, так как была не пристегнута. Однако суд посчитал, что водитель должна выплатить компенсацию морального вреда.