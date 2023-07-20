Годовалый малыш ушел от родителей на оживленную трассу в Ленобласти

Малыш не испугался машин и даже не плакал. Фото: Скриншот из видео

Одинокий годовалый малыш гулял по региональной дороге в Приозерском районе. Мимо проезжали машины, и водители не понимали, где родители ребенка и как он там оказался. Мальчика чудом не задела огромная фура. Из кабины мусоровоза вышел испуганный водитель, а из соседней машины - женщина. Она взяла малыша на руки и отошла подальше от дороги.

- Судя по тому, что малыш успел перейти трассу и отойти к лесу метров на 100 от ближайшего дома, родители не очень-то беспокоились о его отсутствии и равнодушно отнеслись к происшествию, - написал очевидец в паблике «Сосново LIVE» во ВКонтакте.

Ребенок был одет в шорты, майку и панамку. Женщина, которая взяла его на руки, начала кричать и звать родителей малыша. Тогда издалека пришла родная тетя мальчика. Она спокойно забрала племянника и даже не удивилась, что ребенок сам перешел трассу.

Очевидцы выложили в Сеть видео происшествия и попросили Следственный комитет обратить внимание на ситуацию.