Петербуржца отправили в колонию за жестокое убийство проститутки ради денег и телефона

Суд дал жестокому парню 18 лет строгого режима. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который жестоко убил девушку ради телефона. Инцидент произошел в апреле прошлого года. Парень накопил кучу долгов у банков и не знал, где взять деньги для их погашения. Тогда он познакомился со своей жертвой: девушка оказывала интимные услуги, и новый знакомый договорился с ней о встрече. Он знал, что в квартире девушки он найдет 200 тысяч рублей.

Он пришел по указанному адресу и набросился на девушку с ножом. Он ударил ее в разные части тела не менее 43 раз. А потом принялся искать деньги, но не нашел. Тогда решил забрать телефон, и распорядился им в итоге по своему усмотрению. Все это время шли судебные разбирательства. Накануне суд принял решение.

- Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему лишение свободы сроком на 18 лет. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме этого, осужденный выплатит маме и сестре погибшей девушки по пять миллионов рублей. Отдельно маме – еще 281 тысячу за материальный ущерб.