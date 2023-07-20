Новый скоростной пассажирский катамаран «Форт Кроншлот» отправился из Петербурга в Кронштадт

Из Петербурга в Кронштадт запустили новый скоростной катамаран «Форт Кроншлот». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До 2021 года из Петербурга в Кронштадт не ходили пассажирские суда. Потом начали выполнять рейсы «Метеоры». Теперь же отправиться к «Острову фортов» можно на 32-метровом скоростным пассажирском катамаране «Форт Кроншлот», который специально построили для этого водного маршрута. Сегодня, 20 июля, судно выдвинулось в свой первый рейс, передает корреспондент spb.kp.ru.

- Красивый, большой - его не спутать с другими скоростными судами. Во время движения можно находиться на открытой палубе или любоваться видом через панорамные окна, - отметила корреспондент.

Первые пассажиры уже отправились на новом катамаране в поездку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поездка из Северной Столицы до Кронштадта на «Форте Кроншлоте» займет всего час. А перевезти за раз он может 152 пассажира. Цены те же, что и на «Метеор». Взрослый билет в одну сторону обойдется в 1 450 рублей, а туда-обратно - в 2,3 тысячи рублей. Цена детского билета составляет 850 рублей, а в обе стороны - 1,3 тысячи рублей.