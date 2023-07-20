Электросамокатчик отправил в больницу 8-летнего мальчика в Петербурге

Электросамокатчик сбил 8-летнего мальчика в Петербурге. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Очередное ДТП с участием электросамоката произошло в Петербурге днем 19 июля. Все произошло на тротуаре по проспекту Маршала Захарова. 29-летний электросамокатчик сбил 8-летнего мальчика, который тоже катался на самокате, но только обычном. Ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 29-летний мужчина на электросамокате, двигаясь по тротуару, напротив дома 18 корпус 1 по улице Маршала Захарова совершил наезд на 8-летнего мальчика, катившегося на механическом самокате во встречном направлении без сопровождения родителей, - уточнили в ведомстве.

Полиция организовала проверку. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.

Напомним, что недавно в Петербурге произошла громкая история из-за ДТП с электросамокатом. Тогда 8-летнего мальчика сбил пьяный полицейский из Новосибирской области. Ребенок оказался в больнице с открытым двойным переломом челюсти, сломанной височной долей и травмой ноги.