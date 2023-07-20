Шестимесячный младенец упал с кровати и расшиб лоб в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Грудной ребенок упал с кроватки в Красном Селе и попал в детскую больницу. В медицинское учреждение малыша привезли родители. Шестимесячный мальчик получил травмы в квартире на улице Освобождения около часу дня 19 июля. И его сразу госпитализировали. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Врачи нашли у крохи закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб лба. Ребенка отправили в Детскую больницу №1, - рассказал источник.

Напомним, накануне из окна на пятом этаже выпал двухлетний малыш. Инцидент случился в Ленобласти. Мама не досмотрела за ребенком и он упал с подоконника на землю. Мальчик выжил, за его жизнь борются врачи.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти малыш ушел от родителей и вышел гулять на оживленную трассу. Годовалого племянника в итоге забрала тетя, которую позвали удивленные водители.