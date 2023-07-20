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НовостиПроисшествия20 июля 2023 10:22

Жителя Ленобласти отправили в колонию за интимную переписку с 10-летней девочкой

Мужчине назначили 6 лет в колонии строгого режима
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчине назначили 6 лет в колонии строгого режима.

Мужчине назначили 6 лет в колонии строгого режима.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд в Ленобласти вынес приговор мужчине, который приставал к 10-летней девочке в Волосовском районе. Против него было возбуждено уголовное дело о покушении на действия сексуального характера. Известно, что осужденный домогался девочки по переписке в социальных сетях в августе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- По уголовному делу следствием проведен значительный комплекс мероприятий, направленный на сбор и закрепление доказательств. Проведен ряд сложных судебных экспертиз, - объяснили в региональном ведомстве.

В итоге суд приговорил преступника к шести годам лишения свободы. Все это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, накануне мужчина напоил и изнасиловал 15-летнего мальчика в Ленобласти. Педофила задержали, и он дал признательные показания. При обыске у него нашли наркотики и оружие.