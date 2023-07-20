Самолеты из Пулково в Ургенч будут летать один раз в неделю

Прямые перелеты в город Узбекистана запустят в ближайшее время. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Узбекская авиакомпания Centrum Air впервые запустит прямые рейсы из аэропорта Пулково. Самолеты будут летать из Петербурга в Ургенч. Перелеты запланированы один раз в неделю, по понедельникам. Пассажиров в Узбекистан собираются отправлять на бортах Airbus A320. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Пулково.

- Вылет из аэропорта Ургенч запланирован в 8 часов утра, прилет в аэропорт Пулково – 11:05. Вылет из Санкт-Петербурга – в 12:20, прилет в Ургенч – в 18:50. Время указано местное для каждого аэропорта, - рассказали в Пулково.

Города Узбекистана пользуются огромной популярностью у туристов и входят в список самых востребованных международных маршрутов. За полгода пассажиропоток в Узбекистан вырос на 34 процента по сравнению с таким де периодом прошлого года.

Из Пулково можно улететь также в Фергану, Термез, Самарканд, Бухару и Ташкент: выполняется 26 рейсов в неделю.