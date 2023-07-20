Коммунальщики готовят параллельные системы расчетов с жителями Петербурга

Коммунальщики готовят параллельные системы расчетов с петербуржцами за ЖКУ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале 2023 года на рынке расчетов за коммуналку в Петербурге появился фактически монополист АО «ЕИРЦ Санкт-Петербурга». Однако городские ресурсоснабжающие компании не собираются отказываться от собственных биллинговых систем. Наоборот, собираются разработать свои системы для расчета с клиентами. Соответствующие тендеры от ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» появились на сайте госзакупок.

Так, ТЭК готов потратить 754 млн рублей на создание автоматизированной информационной системы проведения расчетов с клиентами. Появится она должна к осени 2026 года.

- Система предназначена для комплексной автоматизации теплосбытовой деятельности – проведения расчетов с потребителями за тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, коммунальные ресурсы и коммунальные услуги, - говорится в проектной документации.

Похожий аукцион объявил Водоканал. Там на создание системы по управлению взаиморасчетами с клиентами выделили почти 400 млн рублей. Подрядчик должен ее разработать до декабря 2025 года.