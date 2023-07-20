Движение грузовиков по ЗСД ограничат на время саммита «Россия-Африка» в Петербурге

Движение по ЗСД закроют для грузовиков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Водителей в Петербурге предупредили об ограничениях для грузового транспорта во время проведения саммита «Россия-Африка». С 26 по 30 июля грузовики не смогут проехать по ЗСД от набережной реки Екатерингофки до КАД (Юг) и в обратном направлении. Водителям большегрузов не доступны все съезды на указанном участке. Об этом сообщает пресс-служба Западного скоростного диаметра.

- Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути, использовать навигационные сервисы, следить за дорожной обстановкой, в том числе, обращая внимание на данные, выводимые на табло переменной информации, - предупредили водителей сотрудники ЗСД.

Напомним, на время проведения саммита в Петербурге перекроют несколько дорог. Кроме этого, утром и вечером будут закрывать выезд и въезд в поселок Шушары. Руководителям организаций рекомендовали перевести работников на «удаленку», чтобы не перегружать дороги транспортом.