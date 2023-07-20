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НовостиОбщество20 июля 2023 11:08

Застройщик из Петербурга вышел на столичный рынок недвижимости

В планах компании застроить пять участков в Москве, для одного уже куплена земля
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербургский застройщик построит жилой комплекс бизнес-класса в Москве.

Петербургский застройщик построит жилой комплекс бизнес-класса в Москве.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский застройщик Element Development решил развиваться не только в Северной столице, но и в Москве. Так, компания купила полгектара земли в Басманном районе на Новой дороге, 11Б. Там возведут жилой комплекс бизнес-класса на 17 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал гендиректор Element Development Виталий Коробов, пишет «Коммерсант».

- Стоимость проекта с учетом затрат на приобретение участка составит 6,3 млрд рублей. Строить комплекс начнут в октябре, а завершатся работы через три года, - указал Коробов.

Также компания планирует построить еще объекты с жильем и апартаментами на четырех столичных участках. Однако подробности проектов пока не называются.

По словам Коробова, в Москве более высокий спрос, что поможет компании выйти на новый уровень. К тому же, у петербургских застройщиков есть примеры успешной работы в столице, добавил он.