Петропавловскую крепость украсили огромным триколором перед Днем ВМФ в Петербурге

Триколор растянулся на несколько метров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петропавловскую крепость украсили длинным флагом России к празднованию Дня ВМФ в Петербурге. В Северной столице его будут праздновать 30 июля. Праздник продлится весь день, а начнется в десять часов утра с крейсера Аврора.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за репетиций Главного военно-морского парада 19 и 23 июля в городе будут разводить четыре моста, соответственно, движение транспорта ограничат. Изменения коснутся водителей, чей маршрут проложен через Дворцовый, Троицкий, Литейный и Благовещенский мосты.

Первая репетиция парада состоялась накануне. Корабли прошли по Неве, а зрители смогли увидеть мероприятие раньше официально запланированной даты.

Напомним, во время празднования, 30 июля, в городе перекроют участок КАД на дамбе. Движение в центре ограничат.