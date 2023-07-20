Прокуратура заинтересовалась годовалым малышом, который гулял по оживленной трассе в Ленобласти

Ребенок ушел от родителей и вышел на дорогу. Фото: Скриншот

Сотрудники Приозерской городской прокуратуры взяли на контроль ситуацию после того, как по региональной дороге в одиночестве гулял годовалый малыш. Ребенка заметили водители и нашли его родственников. Малыш ушел от дома, но его мама и тетя даже не переживали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

- В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль, - говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Напомним, самостоятельный ребенок чуть не попал под огромную фуру, но мусоровоз вовремя остановился. Из машины вышел испуганный водитель, а из соседней легковушки – женщина. Она сразу взяла мальчика на руки и принялась звать родителей.

Ребенок был одет в шорты, майку и панамку. Он не напугался и не заплакал. А родственники малыша, судя по всему, не заметили исчезновения мальчика.