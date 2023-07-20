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НовостиПроисшествия20 июля 2023 11:57

Бойцовская собака внезапно вцепилась в 62-летнюю женщину в Петербурге

Прокуратура помогает пострадавшей получить компенсацию
Анастасия НУРАДИЛОВА
У пенсионерки диагностировали множественные укушенные раны правой руки.

У пенсионерки диагностировали множественные укушенные раны правой руки.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пенсионерка из Ленобласти обратилась в прокуратуру после того, как ее покусала чужая бойцовская собака. Инцидент произошел 20 мая на Заневском проспекте. Американский стаффордширский терьер без намордника внезапно набросился на 62-летнюю прохожую. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

- После нападения хозяин стаффа не предложил отвезти пострадавшую в больницу, оттащил собаку и скрылся с места происшествия, но вскоре был установлен сотрудниками правоохранительных органов, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

У пенсионерки диагностировали множественные укушенные раны правой руки. Женщине было больно и она не на шутку перепугалась.

Прокуратура подала иск в суд о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Сейчас заявление находится на рассмотрении.