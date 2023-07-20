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НовостиОбщество20 июля 2023 12:08

Более 1,6 тысячи мигрантов выдворили из Петербурга за полгода

Выдворенные мигранты не смогут вернуться в Россию в течение пяти лет
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Из Петербурга выдворили более 1,6 тысячи нелегальных мигрантов за первую половину 2023 года.

Из Петербурга выдворили более 1,6 тысячи нелегальных мигрантов за первую половину 2023 года.

Фото: Артем КИЛЬКИН

За первую половину 2023 года судебные приставы выдворили из Северной столицы более 1,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства, что почти на 600 иностранных мигрантов меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом рассказали в ГУ ФССП РФ по Петербургу, пишет «Петербургский дневник».

- За шесть месяцев судебные приставы Петербурга исполнили 1 663 судебных постановления о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства. В прошлом году за полгода были выдворены 1 075 нелегальных мигрантов, – указали в ведомстве.

Отмечается, что все эти люди нарушили миграционное законодательство. Согласно статистики судебных приставов, чаще всего законы нарушают мигранты из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Вернуться обратно на территорию России выдворенные иностранцы не смогут в течение пяти лет.