Более 1,6 тысячи мигрантов выдворили из Петербурга за полгода

Из Петербурга выдворили более 1,6 тысячи нелегальных мигрантов за первую половину 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

За первую половину 2023 года судебные приставы выдворили из Северной столицы более 1,6 тысячи иностранцев и лиц без гражданства, что почти на 600 иностранных мигрантов меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом рассказали в ГУ ФССП РФ по Петербургу, пишет «Петербургский дневник».

- За шесть месяцев судебные приставы Петербурга исполнили 1 663 судебных постановления о выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства. В прошлом году за полгода были выдворены 1 075 нелегальных мигрантов, – указали в ведомстве.

Отмечается, что все эти люди нарушили миграционное законодательство. Согласно статистики судебных приставов, чаще всего законы нарушают мигранты из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Вернуться обратно на территорию России выдворенные иностранцы не смогут в течение пяти лет.