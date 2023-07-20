Стоимость квартир в Петербурге впервые снизилась за три года

Стоимость квартир в новостройках Петербурга снизилась на 6% во второй половине 2023 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начиная с 2020 года, когда запустили программу льготной ипотеки, в Петербурге начали повышаться цены на квартиры в новостройках. Если в первом квартале 2020 года жилье комфорт-класса в среднем стоило 4,56 млн рублей, то в четвертом квартале 2022 года - 8,2 млн рублей. Однако в начале 2023 года средний чек покупки квартиры увеличиваться перестал, остановившись на 8,24 млн рублей. А во втором квартале жилье в новостройке подешевело до 7,72 млн рублей. Такие данные приводят аналитики Nikoliers.

- К середине года было зафиксировано снижение среднего чека покупки квартиры в Петербурге на 6% – впервые настолько существенное с 2020 года, - отметили аналитики.

А вот цена одного «квадрата» в новостройках осталась неизменной с июня 2022 года – в среднем 200 тысяч рублей. Однако в одном районе Северной столицы квадратный метр обойдется дешевле. Так, в новостройках комфорт-класса Пушкинского района «квадрат» стоит 156 тысяч рублей.