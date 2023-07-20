Житель Тихвина обворовал женщину во время свидания в ее квартире

Преступника задержали по горячим следам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти задержали мужчину, который обворовал женщину во время свидания. Дама пригласила ухажера в гости, они вместе выпивали, а потом кавалер решил присвоить мобильный телефон и цепочку с крестиком. В итоге мужчина просто сбежал с чужими вещами. Все произошло в Тихвине 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Афериста поймали по горячим следам 19 июля около дома в пятом микрорайоне Тихвина. Им оказался 47-летний местный житель. Как выяснилось, для него это будет не первое уголовное дело. Обманщика отправили в изолятор временного содержания.