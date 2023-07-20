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НовостиПроисшествия20 июля 2023 13:22

В Ленобласти рабочего убило упавшим с 11 этажа откидным трапом подъемника

От полученных травм 20-летний парень погиб на месте
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК возбудил уголовное дело.

СК возбудил уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет в Ленобласти возбудил уголовное дело после трагедии, которая произошла на стройке в массиве Янино- Аэродром. 12 июля 2023 года там погиб рабочий, на которого с 11 этажа упал откидной трап грузового подъемника. Мужчина умер на месте от тяжелейших травм. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- После смерти рабочего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло смерть человека по неосторожности, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Известно, что погибшему парню было всего 20 лет. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии и разбираются в причинах падения трапа. Расследование уголовного дела продолжается.