Житель Ленобласти устроил свалку размером с футбольное поле

Житель Ленобласти устроил свалку строительных отходов размером с футбольное поле. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жителям деревни Аннолово Ленинградской области пришлось соседствовать с огромной свалкой строительных отходов. Обломки бетона, кирпичи и деревянные конструкции скидывали в кучу прямо рядом с жилыми домами. Местные не стали это терпеть и обратились в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

- В рамках осмотра инспекторы зафиксировали обломки бетона, деревянные конструкции, грунты на общей площади сопоставимой с площадью футбольного поля. Объем отходов, завезенных на участок, превысил пять тысяч кубических метров. В пробах почв выявлены превышения по бензапирену, кадмию, меди и никелю. Отходы, размещенные на участке, относятся к IV и V классам опасности, - указали в пресс-службе ведомства.

Ущерб почве оценили в 3 млн рублей. В адрес собственника земельного участка направили претензию о возмещении вреда. Если владелец откажется компенсировать его добровольно, то деньги взыщут через суд.