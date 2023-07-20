Женщина пострадала в квартирном пожаре на улице Турку в Петербурге

Женщину госпитализировали после пожара в квартире. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Однокомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Северной столицы. Пожар на улице Турку начался около двух часов дня 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В однокомнатной квартире загорелась кухня, площадь которой пять квадратных метров. Пламя охватило территорию площадью два квадратных метра, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Возгорание удалось ликвидировать до того, как на место случившегося приехали пожарные. Известно, что в квартире находилась женщина. Она пострадала из-за огня, и ее госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительной информации, больше никто не пострадал.

На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснять дознавателям.