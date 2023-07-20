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НовостиПроисшествия20 июля 2023 13:42

Женщина пострадала в квартирном пожаре на улице Турку в Петербурге

Пострадавшую отвезли в больницу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Женщину госпитализировали после пожара в квартире.

Женщину госпитализировали после пожара в квартире.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Однокомнатная квартира загорелась во Фрунзенском районе Северной столицы. Пожар на улице Турку начался около двух часов дня 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

- В однокомнатной квартире загорелась кухня, площадь которой пять квадратных метров. Пламя охватило территорию площадью два квадратных метра, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Возгорание удалось ликвидировать до того, как на место случившегося приехали пожарные. Известно, что в квартире находилась женщина. Она пострадала из-за огня, и ее госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительной информации, больше никто не пострадал.

На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей МЧС. Причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснять дознавателям.