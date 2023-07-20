Школу на 1100 мест достроили на проспекте Космонавтов в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Московском районе построили новую школу. Общеобразовательное учреждение на 1100 мест появилось на проспекте Космонавтов. Начальник Госстройнадзора Петербурга Владимир Болдырев оценил объект 20 июля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Новая школа построена за счет средств регионального бюджета в рамках адресной инвестиционной программы. Общая площадь объекта – 27 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех примыкающих друг к другу блоков – начальных классов, помещений для учащихся 5-11 классов, общешкольных помещений, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, для школьников обустроили бассейн, два спортивных зала, актовый зал и библиотеку. В школе также есть мультимедийные кабинеты, кабинеты логопеда и психолога. Учеников на предстоящий год уже набрали. Сейчас в помещениях постепенно появляется новое оборудование.

Во дворе учреждения обустроили зону отдыха, футбольное поле, полосу препятствий, спортивные площадки, дорожки для бега.