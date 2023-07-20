Петербуржца задержали по делу об изнасиловании пьяного 15-летнего подростка. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Ленобласти задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 15-летнего подростка. По версии следствия, 49-летний преступник сначала напоил ребенка, а потом надругался над пьяным школьником. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Предварительно установлено, что ночью 27 июня 2023 года злоумышленник, находясь в своем доме в поселке Пригородный в Гатчинском районе Ленобласти, совершил противоправные действия в отношении 15-летнего подростка, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В квартире подозреваемого в Кронштадте провели обыски. Там нашли предметы, похожие на оружие, стволы, 440 патронов. Все это отправили на экспертизу. После нее полицейские примут решение о возбуждении уголовного дела, помимо того, которое завели из-за подозрений в изнасиловании.