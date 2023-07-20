Более 60 современных фонарей установили на улице Пестеля и Преображенской площади. Фото: Пресс-служба Смольного

По всему Петербургу постепенно заменяют натриевые фонари на современные светодиодные. Модернизация освещения прошла в том числе и на улице Пестеля и Преображенской площади. Фонари меняют с целью сохранить историко-культурное наследие и сделать город современным и комфортным. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- С петровских времен петербургские фонари в историческом центре остаются украшением города. Они дополняют архитектурный портрет Северной столицы, подчеркивают ее уникальные черты, - отметил губернатор Александр Беглов.

На улицах установили 60 консольных и шесть подвесных светильников. Опоры стилизованы под исторические: их не меняли, они остались такими же, как в 2012 году.

- Новые фонари дают мягкий теплый свет. Более четко теперь обозначены пешеходные переходы. Новое оборудование позволяет экономить бюджетные средства – потребление электроэнергии снизилось в два раза. Также светодиоды долговечнее натриевых, - объяснили преимущества в Смольном.