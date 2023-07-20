Жилые комплексы построят во Фрунзенском районе на месте заброшенных промзон. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге планируют избавиться от большей части заброшенных промзон во Фрунзенском районе. Вместо них там планируют построить школы, детские сады, поликлиники и жилые кварталы. Глава районной администрации Константин Серов рассказал, что заявки в Генплан уже поданы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- В ходе прямого эфира ЦУР в комментариях поступил вопрос от жителей о том, как администрация района планирует бороться с нелегальными складами в промзонах, поскольку как раз на таком нелегальном складе автопокрышек в промзоне на улице Салова две недели назад произошел сильный пожар, - рассказали о заинтересованности петербуржцев в Смольном.

У города уже был такой опыт. На Южном шоссе, Малой Бухарестской улице и в районе Лиговского проспекта уже преобразили бывшие промзоны. Там появились три крупных жилых комплекса. В районе ввели в эксплуатацию 7 детсадов и две школы. В этом году достроят еще пять дошкольных учреждений.