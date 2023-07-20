В ГУП «ТЭК СПб» опровергли информацию об изменениях принципа расчета коммунальных услуг

Организация хочет перейти на новую систему лишь для удобства плательщиков. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ГУП «ТЭК СПб» опровергли информацию об изменении формата расчетов за потребленную тепловую энергию. Ранее сообщалось, что ТЭК готов потратить 754 млн рублей на создание автоматизированной информационной системы проведения расчетов с клиентами. Появиться она должна к осени 2026 года. Однако это никак не повлияет на изменение системы расчетов.

- Разработка программного комплекса не связана с изменением принципов расчета потребления коммунальных услуг по прямым договорам, который осуществляет АО «ЕИРЦ СПб», - объяснили в организации.

Там подчеркнули, что новая информационная система необходима, чтобы получать квитанции было удобнее. В документах будет полная информация о коммунальных услугах вне зависимости от вида и поставщика.

- Получая квитанцию в формате единого платежного документа, гражданину проще разобраться в общем объеме потребления услуг, проще произвести оплату и передать показания индивидуальных приборов учета, - объяснили в ГУП «ТЭК СПб».