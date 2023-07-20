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НовостиОбщество20 июля 2023 16:01

В ГУП «ТЭК СПб» опровергли информацию об изменениях принципа расчета коммунальных услуг

Организация хочет перейти на новую систему лишь для удобства плательщиков
Анастасия НУРАДИЛОВА
Организация хочет перейти на новую систему лишь для удобства плательщиков.

Организация хочет перейти на новую систему лишь для удобства плательщиков.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В ГУП «ТЭК СПб» опровергли информацию об изменении формата расчетов за потребленную тепловую энергию. Ранее сообщалось, что ТЭК готов потратить 754 млн рублей на создание автоматизированной информационной системы проведения расчетов с клиентами. Появиться она должна к осени 2026 года. Однако это никак не повлияет на изменение системы расчетов.

- Разработка программного комплекса не связана с изменением принципов расчета потребления коммунальных услуг по прямым договорам, который осуществляет АО «ЕИРЦ СПб», - объяснили в организации.

Там подчеркнули, что новая информационная система необходима, чтобы получать квитанции было удобнее. В документах будет полная информация о коммунальных услугах вне зависимости от вида и поставщика.

- Получая квитанцию в формате единого платежного документа, гражданину проще разобраться в общем объеме потребления услуг, проще произвести оплату и передать показания индивидуальных приборов учета, - объяснили в ГУП «ТЭК СПб».