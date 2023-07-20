Красный Ferrari влетел в забор на Гражданском проспекте в Петербурге

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

«Дорогое» дорожно-транспортное происшествие случилось в Петербурге вечером 20 июля. Красный «Феррари» влетел в забор. Авария произошла на пересечении Гражданского проспекта и улицы Гидротехников. Об этом в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте сообщил очевидец.

- Оформляется встреча с забором, - шуточно написал мужчина.

На опубликованной фотографии видно, как красная машина люксовой категории стоит впритык к забору с открытым багажником. Рядом с ней, вероятно, находится водитель автомобиля и сотрудник ГИБДД, которому предстоит оформить случившееся.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Но на фото видно, как в машине сработали обе подушки безопасности.

Пользователи в комментариях удивились из-за ситуации. Некоторые из них посочувствовали водителю, в основном, из-за дорогого ремонта. Но большинство – иронизировали и усмехались.