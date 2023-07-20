Два человека на надувной лодке застряли на Ладожском озере в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Помощь спасателей понадобилось двум жителям Ленобласти, которые застряли в акватории Ладожского озера. Они не могли выбраться оттуда самостоятельно и позвали специалистов. Об этом сообщает пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

- Спасатели обнаружили пострадавших и доставили на берег. Никто из них не пострадал, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Специалисты напомнили любителям рыбалки, что обязательно следует сообщать близким о том, где они планируют спускать лодку и когда собираются вернуться домой. Кроме этого, спасатели настоятельно рекомендуют брать с собой мобильный телефон, чтобы он был полностью заряжен на случай непредвиденных ситуаций.

Напомним, накануне в квартирном пожаре в Петербурге пострадала женщина. В ее квартире на улице Турку вспыхнула кухня. Пострадавшую госпитализировали в больницу.