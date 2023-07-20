9,8 тысячи китайцев учились в Петербурге в 2022-2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге свою работу завершает генеральный консул Китая. Александр Беглов поблагодарил госпожу Ван Вэньли за трехлетнюю работу и отметил плодотворность сотрудничества между КНР и Северной столицей. Так, только за 2022-2023 учебный год в городе на Неве обучались 9,8 тысячи Китайских студентов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Наибольшее число студентов из стран дальнего зарубежья приезжает учиться в Северную столицу именно из Китая, – отметили в пресс-службе городского правительства.

В пресс-службе Смольного также отметили, что в период пандемии генконсульство помогало в организации передачи гуманитарной помощи, а также остро необходимых медицинских масок в больницы Петербурга. Губернатор вручил за личное участие и активное сотрудничество дипломату памятный знак «350 лет Петру Великому».