Таксист наехал прохожему на ногу и избил пассажиров в Ленобласти. Фото: скриншот видео

С наступлением ночи на улицах Ленобласти случаются неожиданные, а иногда даже сюрреалистические ситуации. Так, в поселке Новоселье в Ломоносовском районе региона ночью, 20 июля, случилась потасовка между прохожим, таксистом и двумя пассажирами. Водитель агрегатора известной фирмы наехал проходящему мужчине на ногу, пытаясь припарковаться на улице Невской. А после напал на своих пассажиров. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Таксист около половины первого ночи привез пассажиров, а потом проехал колесом по конечности местного жителя, – рассказал автор видеозаписи, разлетевшейся по социальным сетям.

После этого автомобилист выдернул палку из опоры деревьев. А затем, сильно замахнувшись, ударил пассажира и уж было хотел кинуться на его спутницу. Но был остановлен. Разбушевавшийся нарушитель порядка и спокойствия с места происшествия скрылся.